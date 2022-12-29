Liverpool Gakpo'ya imzayı attırdı

Liverpool kulübü, Hollandalı yıldız Cody Gakpo'nun transferini resmen açıkladı.



Yapılan duyuruda PSV ile anlaşma sağlandığı duyurulurken sağlık kontrollerinin de sorunsuz tamamlanmasının ardından transferin gerçekleştiği ifade edildi. Resmi imzaların atıldığı ve Ocak transfer döneminin ilk gününde Hollandalı yıldızın kadroya katılacağı ifade edildi.



Liverpool'un PSV'ye genç yıldız için 40 milyon euroya ek olarak 15 milyon euro bonusları içeren bir ödeme yapacağı konuşuluyor..



Hücumun her bölgesinde oynayabilen 23 yaşındaki Cody Gakpo, bu sezon PSV formasıyla çıktığı 29 maçta 15 gol atıp 18 asist üretti. Gakpo ayrıca Dünya Kupası performansıyla da dikkatleri bir hayli üzerine çekmişti.





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