Liverpool forvete 18'lik genci transfer ediyor

İngiliz devi Liverpool, forvet transferini Brezilya'dan yapıyor. Liverpool'un Vasco de Gama'nın genç forveti Talles Magno'yu transfer etmek istiyor.
18 yaşındaki Magno, Brezilya'da yeni Neymar olarak lanse ediliyor. Liverpool'un adı daha önce de genç forvetle anıldı.
İLK TEMAS KURULDU
İngiltere basınından Daily Mail'in haberine göre; Liverpool, Vasco de Gama ile temas kurdu ve oyuncunun durumunu sordu.
Magno'nun takımı ile 2022 yılına kadar sözleşmesi var. Genç oyuncunun serbest kalma bedeli 50 milyon avro olsa da, finansal olarak zor günler geçiren Vasco de Gama 20 milyon avro civarında bir bedeli kabul edecek.
18 yaşındaki Magno, Brezilya'da yeni Neymar olarak lanse ediliyor. Liverpool'un adı daha önce de genç forvetle anıldı.
İLK TEMAS KURULDU
İngiltere basınından Daily Mail'in haberine göre; Liverpool, Vasco de Gama ile temas kurdu ve oyuncunun durumunu sordu.
Magno'nun takımı ile 2022 yılına kadar sözleşmesi var. Genç oyuncunun serbest kalma bedeli 50 milyon avro olsa da, finansal olarak zor günler geçiren Vasco de Gama 20 milyon avro civarında bir bedeli kabul edecek.