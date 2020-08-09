Liverpool forvete 18'lik genci transfer ediyor

İngiliz devi, forvet transferini Brezilya'dan yapıyor. Liverpool'un'nın genç forveti'yu transfer etmek istiyor.18 yaşındaki Magno, Brezilya'da yeni Neymar olarak lanse ediliyor. Liverpool'un adı daha önce de genç forvetle anıldı.İngiltere basınından; Liverpool, Vasco de Gama ile temas kurdu ve oyuncunun durumunu sordu.Magno'nun takımı ile 2022 yılına kadar sözleşmesi var. Genç oyuncunun serbest kalma bedeliolsa da, finansal olarak zor günler geçiren Vasco de Gamacivarında bir bedeli kabul edecek.