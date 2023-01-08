Liverpool FA Cup'ta turu rövanşa bıraktı

FA Cup 3. Turu'nda Liverpool, Anfield'da Wolves ile 2-2 berabere kaldı. Turu geçen tarafı Wolves'un evinde oynanacak rövanş belirleyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool FA Cup'ta turu rövanşa bıraktı
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08 Ocak 2023 01:03
İngiltere FA Cup 3. Turu'nda Liverpool ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ererken turnuva kuralları gereği turu geçen tarafı belirlemek rövanş maçına kaldı.

Maçın 26. dakikasında Allison'un inanılmaz hatasının ardından Guedes ile öne geçen Wolves'a Darwin Nunez cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya Liverpool hızlı başlarken 52. dakikada SAlah Liverpool'u öne geçirdi. 66'da Hwang Hee-Chan by kez skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca iki takım da beraberliğe razı oldu.

FA Cup'ın turnuva kuralları gereği 3. Tur'da berabere biten maçlar rövanşa kalırken bu eşleşmenin de galibini Molineux'da oynanacak karşılaşma belirleyecek.

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