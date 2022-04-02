Liverpool, evinde Watford'a şans tanımadı: 2-0

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında evinde Watford'u ağırlayan Liverpool, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, evinde Watford'a şans tanımadı: 2-0
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02 Nisan 2022 16:26
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool ile Roy Hodgson'ın ekibi Watford karşılaştı.

Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Liverpool 2-0 kazanırken ev sahibinin gollerini 22. dakikada Diogo Jota ve 89. dakikada Fabinho penaltıdan kaydetti. Portekizli Jota oyuncu bu gol ile ligdeki gol sayısını 13'e yükseltti.

Bu sonuçla birlikte puanını 72'ye yükselten Liverpool, şampiyonluk iddiasını sürdürürken, 22 puanda kalan Watford, ligde kalma yarışında bir darbe daha aldı.

Liverpool gelecek hafta şampiyonluktaki en büyük rakibi Manchester City'e konuk olurken, Watford evinde Leeds United'ı ağırlayacak.

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