İngiltere Premier Lig 12. hafta karşılaşmasında Liverpool evinde ağırladığı Brentford'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 39 ve 62. dakikalarda Muhammed Salah ve 74. dakikada Diogo Jota kaydetti.
Liverpool bu galibiyetle beraber puanını 27'ye yükseltirken, Brentford ise 16 puanda kaldı.
Liverpool bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Manchester City'e konuk olurken, Brentford sahasında Arsenal'i ağırlayacak.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 39 ve 62. dakikalarda Muhammed Salah ve 74. dakikada Diogo Jota kaydetti.
Liverpool bu galibiyetle beraber puanını 27'ye yükseltirken, Brentford ise 16 puanda kaldı.
Liverpool bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Manchester City'e konuk olurken, Brentford sahasında Arsenal'i ağırlayacak.
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