Liverpool evinde çok rahat kazandı

İngiltere Premier Lig karşılaşmasında Liverpool sahasında konuk ettiği Brentford'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Liverpool evinde çok rahat kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2023 19:01
İngiltere Premier Lig 12. hafta karşılaşmasında Liverpool evinde ağırladığı Brentford'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 39 ve 62. dakikalarda Muhammed Salah ve 74. dakikada Diogo Jota kaydetti.

Liverpool bu galibiyetle beraber puanını 27'ye yükseltirken, Brentford ise 16 puanda kaldı.

Liverpool bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Manchester City'e konuk olurken, Brentford sahasında Arsenal'i ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery