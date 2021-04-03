⚽64' Jota

⚽68' Salah

⚽82' Jota



📈Liverpool, Emirates'te Arsenal'i 3-0'lık skorla mağlup etti.



🇹🇷Ozan Kabak, ilk 11'de başladı ve 84 dakika sahada kaldı.



📉Liverpool, 5 yıl sonra Arsenal'i Kuzey Londra'da mağlup etmeyi başardı. pic.twitter.com/mr6oY4rPna



— Sporx (@sporx) April 3, 2021

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal ve Liverpool karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool, 3-0'lık skorla kazandı.Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 64 ve 82. dakikalarda Diogo Jota ve 68. dakikada Muhammed Salah attı.61. dakikada oyuna giren ve 2 golle galibiyeti getiren Diogo Jota, maçın kaderini değiştiren oyuncu oldu.Milli oyuncumuz Ozan Kabak, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 84 dakika sahada kaldı.Arsenal'e bundan önce konuk olduğu son 20 Premier Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Liverpool (9B 9M), son galibiyetini Ağustos 2016'da 4-3'lük skorla alabilmişti. Liverpool, 5 yıl sonra Emirates'te ilk defa kazandı.Bu sonucun ardından Arsenal, 42 puanla 9. sırada kaldı. Liverpool ise 49 puanla 5. sıraya yükseldi.Arsenal, gelecekte hafta Sheffield United'a konuk olacak. Liverpool ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.