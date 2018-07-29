Liverpool, Domagoj Vida transferini kapattı!

'ın Hırvat stoperiile ilgilendiği iddia edilen Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'tan flaş transfer açıklamaları geldi.Bu sezon transfer için 200 milyon Euro'ya yakın harcama yapan Alman teknik direktör, Manchester United'ı 4-1 yendikleri hazırlık maçının ardından konuştu.Klopp, ''Bu yaz, savunma bölgesi için transfer yapmayacağız. Buna ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Ancak transfer döneminin kapanmasına daha 12 gün var. Şimdi hayır diyorum ama yarın sorarsan farklı bir şey söyleyebilirim.'' diye konuştu.