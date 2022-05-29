Liverpool, Dembele ile temasa geçti!

Liverpool, takımdan ayrılması beklenen Sadio Mane'nin yerini doldurmak için harekete geçti.



Diario Sport'un haberine göre, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Mane'nin yanı sıra Roberto Firmino'nun da satılması ihtimaline karşılık 2-3 hücum oyuncusu istiyor. Liverpool da Alman teknik adamın isteği doğrultusunda, kendisinin de sıcak baktığı Ousmane Dembele ile temasa geçti.



Haberde ayrıca Fransız Dembele ile Liverpool dışında; Chelsea ve Paris Saint-Germain'in de ilgilendiği aktarıldı.



Bu sezon Barcelona formasıyla 32 maça çıkan Ousmane Dembele, 2 gol, 13 asitlik bir performans ortaya koydu.





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