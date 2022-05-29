Liverpool, Dembele ile temasa geçti!

Liverpool'un, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Ousmane Dembele ile temasa geçtiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Liverpool, Dembele ile temasa geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2022 19:36
Liverpool, takımdan ayrılması beklenen Sadio Mane'nin yerini doldurmak için harekete geçti.

Diario Sport'un haberine göre, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Mane'nin yanı sıra Roberto Firmino'nun da satılması ihtimaline karşılık 2-3 hücum oyuncusu istiyor. Liverpool da Alman teknik adamın isteği doğrultusunda, kendisinin de sıcak baktığı Ousmane Dembele ile temasa geçti.

Haberde ayrıca Fransız Dembele ile Liverpool dışında; Chelsea ve Paris Saint-Germain'in de ilgilendiği aktarıldı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 32 maça çıkan Ousmane Dembele, 2 gol, 13 asitlik bir performans ortaya koydu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ