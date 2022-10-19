Liverpool Darwin Nunez'le kazandı

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool, sahasında West Ham'ı ağırladı.



Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 1-0 kazandı ve üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşmanın 22. dakikasında Darwin Nunez'in golüyle öne geçen Liverpool, 45'te Allison'un Bowen'in penaltısını kurtarmasıyla ilk yarıyı tek golle önde kapattı. İkinci yarıda iki takımın da gol pozisyonlarından yararlanamamasıyla ev sahibip ekip sahadan 1-0'lık skorla ayrıldı.



Liverpool, böylelikle ikinci kez üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 16 puana yükseldi. West Ham ise 11 puanda kaldı.





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