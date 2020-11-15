Liverpool darmadağın! Bir sakatlık daha...

Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu domine eden ve 30 yıl aranın ardından şampiyon olan Liverpool, bu sezon ise hiç beklemediği sorunlarla boğuşuyor.



Kırmızılar, kabarık sakat oyuncu listesinin yanı sıra Muhammed Salah da koronavirüse yakalanmasıyla takımı eksik bıraktı.



ROBERTSON DA SAKATLANDI



İskoçya Milli Takımı kaptanı Robertson, Sırbistan'la oynanan zorlu eleme maçında 120 dakika sahada kaldı. Sol bek oyuncusu, yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle Slovakya'ya karşı oynanacak milli maçta yer alamayacak.



İskoçyalı oyuncunun 22 Kasım günü oynanacak Leicester City maçına yetişip yetişemeyeceği henüz netleşmedi.



Liverpool'da sakat ve virüslü oyuncuların listesi



Andy Robertson

Joe Gomez

Muhammed Salah

Virgil Van Dijk

Alexander-Arnold

Thiago

Fabinho

Alex Oxlade-Chamberlain



