Liverpool darmadağın! Bir sakatlık daha...

Premier Lig devi Liverpool'un başı sakatlıklar nedeniyle derde girdi. Kabarık listeye Andy Robertson'da eklendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Liverpool darmadağın! Bir sakatlık daha...
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15 Kasım 2020 17:31
Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu domine eden ve 30 yıl aranın ardından şampiyon olan Liverpool, bu sezon ise hiç beklemediği sorunlarla boğuşuyor.

Kırmızılar, kabarık sakat oyuncu listesinin yanı sıra Muhammed Salah da koronavirüse yakalanmasıyla takımı eksik bıraktı.

ROBERTSON DA SAKATLANDI

İskoçya Milli Takımı kaptanı Robertson, Sırbistan'la oynanan zorlu eleme maçında 120 dakika sahada kaldı. Sol bek oyuncusu, yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle Slovakya'ya karşı oynanacak milli maçta yer alamayacak.

İskoçyalı oyuncunun 22 Kasım günü oynanacak Leicester City maçına yetişip yetişemeyeceği henüz netleşmedi.

Liverpool'da sakat ve virüslü oyuncuların listesi

Andy Robertson
Joe Gomez
Muhammed Salah
Virgil Van Dijk
Alexander-Arnold
Thiago
Fabinho
Alex Oxlade-Chamberlain



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