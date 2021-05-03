Liverpool'dan Trabzonspor'a Uğurcan Çakır teklifi!

Geçen sezondan beri Uğurcan Çakır'ı takip eden Liverpool, önümüzdeki günlerde Trabzonspor'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Trabzonspor Yönetimi bu transferden 20-25 milyon Euro arası rekor gelir bekliyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Liverpool'dan Trabzonspor'a Uğurcan Çakır teklifi!
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03 Mayıs 2021 09:53
Uğurcan Çakır
Uğurcan Çakır
Trabzonspor
Yaz döneminde Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Uğurcan Çakır'ın Avrupa'dan pek çok talibi var.

Özellikle İnter, milli file bekçisiyle yakından ilgilenirken; Liverpool da harekete geçme kararı aldı. Geçen sezondan bu yana Uğurcan'ın maçlarını takip eden İngiliz devi, Trabzonspor'a teklif yapacak. Daha önce aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan Premier Lig ekibi, Bordo- Mavili kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Alisson'un forma giymediği maçlarda kalede sıkıntı yaşayan ve Brezilyalı file bekçisiyle rekabet edebilecek üst düzey bir isim arayan Liverpool, Uğurcan'da karar kıldı. 

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