Yaz döneminde Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Uğurcan Çakır'ın Avrupa'dan pek çok talibi var.
Özellikle İnter, milli file bekçisiyle yakından ilgilenirken; Liverpool da harekete geçme kararı aldı. Geçen sezondan bu yana Uğurcan'ın maçlarını takip eden İngiliz devi, Trabzonspor'a teklif yapacak. Daha önce aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan Premier Lig ekibi, Bordo- Mavili kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Alisson'un forma giymediği maçlarda kalede sıkıntı yaşayan ve Brezilyalı file bekçisiyle rekabet edebilecek üst düzey bir isim arayan Liverpool, Uğurcan'da karar kıldı.
Özellikle İnter, milli file bekçisiyle yakından ilgilenirken; Liverpool da harekete geçme kararı aldı. Geçen sezondan bu yana Uğurcan'ın maçlarını takip eden İngiliz devi, Trabzonspor'a teklif yapacak. Daha önce aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan Premier Lig ekibi, Bordo- Mavili kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Alisson'un forma giymediği maçlarda kalede sıkıntı yaşayan ve Brezilyalı file bekçisiyle rekabet edebilecek üst düzey bir isim arayan Liverpool, Uğurcan'da karar kıldı.