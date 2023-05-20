İngiltere Premier Lig'de 37. hafta maçında Liverpool ile Astona Villa karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadelede 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa'nın golünü 27. dakikada Jacob Ramsey kaydetti. Konuk ekipte Ollie Watkins, 22. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Liverpool'un golü 89. dakikada takımdan ayrılacak olan Roberto Firmino'dan geldi.
Ligde 7 maçlık galibiyet serisi biten Liverpool puanını 66'ya yükselti. Liverpool, Şampiyonlar Ligi şansını son haftaya taşıdı.
Deplasmanda dört haftadır kazanamayan Aston Villa puanını 58 yaptı ve UEFA Avrupa Ligi şansını sürdürdü.
İngiltere Premier Lig'de son hafta Liverpool, küme düşen Southampton'a konuk olacak. Aston Villa, Brigton'ı ağırlayacak.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa'nın golünü 27. dakikada Jacob Ramsey kaydetti. Konuk ekipte Ollie Watkins, 22. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Liverpool'un golü 89. dakikada takımdan ayrılacak olan Roberto Firmino'dan geldi.
Ligde 7 maçlık galibiyet serisi biten Liverpool puanını 66'ya yükselti. Liverpool, Şampiyonlar Ligi şansını son haftaya taşıdı.
Deplasmanda dört haftadır kazanamayan Aston Villa puanını 58 yaptı ve UEFA Avrupa Ligi şansını sürdürdü.
İngiltere Premier Lig'de son hafta Liverpool, küme düşen Southampton'a konuk olacak. Aston Villa, Brigton'ı ağırlayacak.