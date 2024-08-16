Liverpool'dan Inacio için teklif hazırlığı!

Yeni sezon öncesi savunmasını güçlendirmek isteyen Liverpool'dan flaş bir hamle geldi.



O Jogo'da yer alan habere göre; Liverpool, Sporting forması giyen savunma oyuncusu Gonçalo Inacio için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.



Habere göre, Liverpool'un oyuncunun 60 milyon euroluk sertbest kalma maddesini ödemek istemediği ve 45 milyon euroya oyuncuyu kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.



İngiliz devinin, oyuncu için kısa süre içinde resmi adımları atması bekleniyor.



Sporting'de 173 maça çıkan Inacio, 16 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.





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