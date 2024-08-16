Liverpool'dan Inacio için teklif hazırlığı!

Liverpool, Sporting forması giyen savunma oyuncusu Gonçalo Inacio için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Liverpool'dan Inacio için teklif hazırlığı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2024 19:20
Yeni sezon öncesi savunmasını güçlendirmek isteyen Liverpool'dan flaş bir hamle geldi.

O Jogo'da yer alan habere göre; Liverpool, Sporting forması giyen savunma oyuncusu Gonçalo Inacio için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Habere göre, Liverpool'un oyuncunun 60 milyon euroluk sertbest kalma maddesini ödemek istemediği ve 45 milyon euroya oyuncuyu kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

İngiliz devinin, oyuncu için kısa süre içinde resmi adımları atması bekleniyor.

Sporting'de 173 maça çıkan Inacio, 16 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery