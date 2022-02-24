İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool kendi sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi.



Anfield Road'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 6-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15 ve 35. dakikadalarda penaltılardan Muhammed Salah, 30. dakikada Joel Matip, 80 ve 90+1. dakikalarda Sadio Mane ve 90+3. dakikada CVan Dijk kaydetti.



Bu karşılaşmayla birlikte Manchester City ile maç sayısını eşitleyen Liverpool, puanını 60'a yükseltti ve farkı 3 puana indirdi. Leeds United ise 23 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, bu kez West Ham United'ı konuk edecek. Leeds Unite





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