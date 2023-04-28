Liverpool'dan Galatasaray'a kiralık transfer önerisi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da oynayan Fabio Carvalho, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. 20 yaşındaki futbolcu için kararı Okan Buruk verecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Liverpool'dan Galatasaray'a kiralık transfer önerisi!
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28 Nisan 2023 14:53
Süper Lig'de şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olan Galatasaray, gelecek sezon Avrupa'da başarı yakalayacak bir kadro için çalımalar yürütüyor.

Çok sayıda kulüp, futbolcu ve menajerle dirsek temasında bulunan Sarı- Kırmızılılar'ın gündemine Ada'dan sürpriz bir isim girdi.

CARVALHO GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Liverpool formasını giyen Fabio Carvalho'nun menajerler tarafından Galatasaray'a önerildiği belirlendi.

Sezon başında Carvalho'yu 5.9 milyon Euro'ya bonservisle Fulham'dan transfer eden Kırmızılarda menajer Jurgen Klopp, oyuncunun gelişimini hızlandırmak için böyle bir karar aldı.

Takvim'de yer alan habere göre, bu gelişme sonrası menajerlerin 20 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'ın gündemine getirdiği ifade edildi. Alınan bilgilere göre yönetim, Fabio Carvalho ile ilgili teknik heyetten gelecek rapora göre gerekli adımları atacak. Okan Buruk transfere onay verirse oyuncu kiralanacak.

Carvalho, bu sezon ligde istediği performansı gösteremeyen Liverpool'da 21 maçta süre aldı. Portekizli orta saha, 3 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Orta alanın ortasında ve kanat bölgesinde görev yapabilen genç yıldızın piyasa değeri 12 milyon Euro.

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