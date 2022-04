İngiltere Premier Lig'in 30. hafta erteleme maçında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool 4-0'lık skorla mağlup etti.



Bebeğini doğum sırasında kaybeden Cristiano Ronaldo, mücadelede forma giymedi. Maçın başında Ronaldo'ya 1 dakika boyunca saygı algışında bulundu ve Liverpool'un marşı 'You'll never walk alone' (Asla yalnız yürümeyeceksin) Ronaldo için Anfield'da söylendi.



Liverpool, 5. dakikada Luis Diaz ile öne geçti. Muhammed Salah 22'de farkı 2'ye çıkarıp devrenin skorunu tayin etti.



68. dakikada Sadio Mane, skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. İlk yarının skorunu belirleyen Salah, 85. dakikada bu kez maçın skorunu belirledi.



MUHAMMED SALAH'TAN BİR İLK



Muhammed Salah, 1 sezonda Manchester United ağlarını 5 kez havalandıran tarihteki ilk futbolcu oldu.



EZELİ REKABETTE TARİHİ SEZON



Liverpool, Manchester United'ı bu sezon Old Trafford'da 5-0 mağlup ettikten sonra bu kez de evinde 4-0'lık skorla mağlup etmiş oldu. Liverpool ayrıca, bir Premier Lig sezonunda Manchester United'a 9 gol atarak bu alanda tarihin en iyisi oldu



Manchester United, bu sezon Manchester City ve Liverpool ile oynadığı 4 maçta toplam 15 gol yedi, 1 gol attı.



LIVERPOOL LİDERLİK KOLTUĞUNU ALDI



Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 76 yaptı ve maç fazlasıyla liderliği Manchester City'den aldı. Manchester United ise 54 puanda kaldı.



Liverpool, gelecek hafta sahasında Everton'ı ağırlayacak. Manchester United ise Arsenal deplasmanına gidecek.





