Liverpool'dan Crystal Palace'a 10 maçlık seri!

Liverpool, Selhurst Park deplasmanında Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti. Crystal Palace'e karşı çıktığı son 10 lig maçını kazanan Liverpool, son 5 maçta 19 gol atıp 1 gol yedi.

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Liverpool'dan Crystal Palace'a 10 maçlık seri!
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23 Ocak 2022 19:09
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool, Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti.

Bir maç eksiği bulunan takımlar arasındaki mücadelede, puan tablosunun 2. basamağındaki Liverpool, ligin orta sıralarındaki Crystal Palace'a konuk oldu.

Liverpool, Van Dijk'ın 8, Oxlade-Chamberlain'in 32 ve Fabinho'nun 89. dakikadaki (penaltıdan) golleriyle karşılaşmayı kazandı. Ev sahibi ekibin golünü ise 55. dakikada Edouard kaydetti.

Puanını 48'e çıkaran Liverpool, lider Manchester City ile arasındaki farkı 9 puana indirdi.

Aynı saatte başlayan diğer maçlarda Arsenal ile Burnley 0-0, Leicester City ile Brighton da 1-1 berabere kaldı.

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika oynadı.

 
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