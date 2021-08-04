Liverpool'dan Alisson Becker'e yeni sözleşme

Liverpool, Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'in sözleşmesini yeniledi.

Haber; AA, Fotoğraf; Lfc.com
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Liverpool'dan Alisson Becker'e yeni sözleşme
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04 Ağustos 2021 22:32
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'in sözleşmesini yeniledi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki deneyimli file bekçisiyle 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2018 yılında Roma'dan Liverpool'a transfer olan Alisson Becker, tüm kulvarlarda 130 maça çıktı.

Alisson Becker, İngiliz temsilcisiyle Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.


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