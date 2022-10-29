Liverpool'dan 29 Ekim için mesaj var

51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için İngiltere'de olan milli takım kafilesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türk bayrağıyla kutladı.



LIVERPOOL'DAN 29 EKİM MESAJI



Organizasyon için Liverpool'da olan milli cimnastikçiler; Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Sercan Demir, Bengisu Yıldız, Sevgi Kayışoğlu ile Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı kafile, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kamp yapılan otelde bir araya geldi.



Bengisu Yıldız, "Cumhuriyetimizin 99. yılında İngiltere'nin Liverpool kentinde yapılacak dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadesini kullandı. Türk bayrağı açan heyet daha sonra "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." dedi.





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