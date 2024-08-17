Liverpool'da transfer mesajı

Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot, Ipswich Town ile oynanan maçın ardından konuştu.



Takımın başında çıktığı ilk Premier Lig maçından galibiyetle ayrılan Hollandalı teknik adam, maçın ardından transfer konusunda, "Birçok iyi oyuncumuz var. Eğer bir tane daha bulabilirsek, imzalamaktan çekinmeyiz" açıklamasında bulundu.



Liverpool, bu sezon (Kiralıktan geri dönen oyuncuları hariç) henüz yeni bir transfere imza atmadı.





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