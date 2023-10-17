Liverpool'da Salah'ın yerine Sane!

İngiliz devi Liverpool, Muhammed Salah'ın alternatifini belirledi.



Sport1'de yer alan habere göre; Liverpool, Suudi Arabistan ekiplerinin radarında yer alan Muhammed Salah'ı kaybederse, Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi transfer edecek.



BAYERN BIRAKMAK İSTEMİYOR



Öte yandan Bayern Münih'in de Alman oyuncu ile sözleşme yenilemek istediği ve onu kaybetmek istemediği belirtildi.



KLOPP'UN GÖZDESİ



Jürgen Klopp'un Salah'ın yerine en ideal ismin Sane olduğunu da yönetime bildirdiği aktarıldı.



Bayern Münih ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Sane, 144 maça çıktı ve 45 gol, 37 asist yaptı.



