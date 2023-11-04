Liverpool'da Salah'ın yerine düşünülen yıldız!

Liverpool'da yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, İngiliz devi yıldız futbolcunun alternatifini belirledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool'da Salah'ın yerine düşünülen yıldız!
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04 Kasım 2023 17:50
Premier Lig devi Liverpool, 7 sezondur formasını giyen Mohamed Salah'ın takımdan ayrılması halinde alternatifini Bayern Münih'te buldu.

Bild'de yer alan habere göre; Liverpool'un Salah'ın takımdan ayrılması halinde Leroy Sane için Bayern Münih'e teklif yapacağı belirtildi.

Hücum hattını yıldız bir oyuncu ile doldurmak isteyen İngiliz devinin listesinde Sane'nin ön sırada olduğu ifade edildi. 

BAYERN İLE SÖZLEŞME UZATABİLİR 

Haberde, kulübüyle 2025 yılında sona erecek Sane'nin ise Bayern Münih ile yeni sözleşme imzalayabileceği, ailesinin Münih'te yaşamaktan mutlu olduğu belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Leroy Sane, bu sezon Bayern Münih formasıyla 15 karşılaşmada 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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