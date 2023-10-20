Liverpool'da flaş sakatlık: Andrew Robertson

Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp yıldız oyuncusu Andrew Robertson'un uzun süreli sakatlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool'da flaş sakatlık: Andrew Robertson
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20 Ekim 2023 21:46
Milli aranın sona ermesinin ardından Everton ile karşılaşacak Liverpool sakatlık haberiyle sarsıldı.

İskoçya Milli Takımı'nda sakatlanan Andrew Robertson'un sakatlığının uzun süreli olacağı açıklandı.

Sakatlık hakkında açıklama yapan Jurgen Klopp, "Andrew Robertson bir süre bizimle beraber olamayacak." diye konuştu.

Sakatlığın süresi hakkında açıklama gelmeyen Andrew Robertson'un, İngiliz basınında çıkan haberlere göre 10 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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