Liverpool, Chelsea'den transfer istiyor

Liverpool'un, Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu Conor Gallagher ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, Chelsea'den transfer istiyor
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02 Nisan 2023 17:10
Liverpool, orta sahasını Chelsea'den Conor Gallagher ile güçlendirmek istiyor.

Independent'de yer alan habere göre, Liverpool'un, 23 yaşındaki futbolcunun enerjisi ve kalitesiyle kulübü üst seviyeye taşıyabileceğine inandığı aktarıldı. Liverpool'un, bu nedenle genç futbolcuyu transfer listesinin üst sırasında tuttuğu ifade edildi.

CHELSEA TEKLİFLERE AÇIK

Öte yandan finansal fair-play kurallarına uymak zorunda olan Chelsea'nin, Gallagher için gelecek tekliflere açık olduğu kaydedildi.

EVERTON'A GİTMEK İSTEMEDİ

Chelsea'nin, ara transfer döneminde Gallagher'i Everton'a 45 milyon pound'a göndermeye hazır olduğu ancak oyuncunun Everton'a gitmek istemediği hatırlatıldı.

Bu sezon Chelsea'de 33 maçta süre alan Conor Gallagher, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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