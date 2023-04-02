Liverpool, Chelsea'den transfer istiyor

Liverpool, orta sahasını Chelsea'den Conor Gallagher ile güçlendirmek istiyor.



Independent'de yer alan habere göre, Liverpool'un, 23 yaşındaki futbolcunun enerjisi ve kalitesiyle kulübü üst seviyeye taşıyabileceğine inandığı aktarıldı. Liverpool'un, bu nedenle genç futbolcuyu transfer listesinin üst sırasında tuttuğu ifade edildi.



CHELSEA TEKLİFLERE AÇIK



Öte yandan finansal fair-play kurallarına uymak zorunda olan Chelsea'nin, Gallagher için gelecek tekliflere açık olduğu kaydedildi.



EVERTON'A GİTMEK İSTEMEDİ



Chelsea'nin, ara transfer döneminde Gallagher'i Everton'a 45 milyon pound'a göndermeye hazır olduğu ancak oyuncunun Everton'a gitmek istemediği hatırlatıldı.



Bu sezon Chelsea'de 33 maçta süre alan Conor Gallagher, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.





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