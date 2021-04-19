Liverpool CEO'su: 'Başarı için Avrupa Süper Ligi şart'

Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucusundan biri olan Liverpool'da kulübün CEO'su Billy Hogan'dan taraftarın büyük tepkisinden sonra açıklama geldi.



Liverpool taraftarı, Avrupa Süper Lig kararının açıklanmasının ardından Anfield Road'un önün giderek kulübün aldığı karara tepki göstermişti.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Liverpool CEO'su Billy Hogan: "Avrupa Süper Ligi'nin oyun içinde ve başka yerlerde güçlü duygular uyandırdığını biliyoruz, ancak bu kararın Liverpool Futbol Kulübü'nün uzun vadeli çıkarlarına uygun olduğuna inanıyoruz" dedi.



Avrupa Süper Ligi'nde masada olmaları gerektiğini dile getiren Liverpool CEO'su Billy Hogan: "Büyüme ve kupalar kazanmaya devam etme hırsıyla sürdürülebilir bir kulüp olma yolculuğumuza devam etmek istiyorsak, kesinlikle Avrupa Süper Ligi'nin bir parçası olmalı ve o grubun dışında değil masada oturmalıyız" şeklinde konuştu.



