Liverpool Burnley'i yenerek 4. sıraya yükseldi

Premier Lig'in 37. haftasında Liverpool, deplasmanda Burnley'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Liverpool Burnley'i yenerek 4. sıraya yükseldi
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20 Mayıs 2021 00:06
İngiltere Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda Burnley'e konuk oldu.

Turf Moor'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 3-0 kazanarak ilk 4'e adım attı ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda kritik bir galibiyet aldı.

Karşılaşmanın 43. dakikasında Roberto Firmino'nun golüyle öne geçen Liverool ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Liverpool 52. dakikada Phillips'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Oxlade-Chamberlain 'in golüyle takımını 3-0 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 66'ya yükselterek Leicester City ile puanları eşitledi ve 4. sıraya yükseldi. Burnley ise 39 puanda kaldı.

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