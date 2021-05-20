Liverpool Burnley'i yenerek 4. sıraya yükseldi

İngiltere Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda Burnley'e konuk oldu.
Turf Moor'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 3-0 kazanarak ilk 4'e adım attı ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda kritik bir galibiyet aldı.
Karşılaşmanın 43. dakikasında Roberto Firmino'nun golüyle öne geçen Liverool ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya da etkili başlayan Liverpool 52. dakikada Phillips'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Oxlade-Chamberlain 'in golüyle takımını 3-0 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Liverpool puanını 66'ya yükselterek Leicester City ile puanları eşitledi ve 4. sıraya yükseldi. Burnley ise 39 puanda kaldı.
Turf Moor'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 3-0 kazanarak ilk 4'e adım attı ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda kritik bir galibiyet aldı.
Karşılaşmanın 43. dakikasında Roberto Firmino'nun golüyle öne geçen Liverool ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya da etkili başlayan Liverpool 52. dakikada Phillips'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Oxlade-Chamberlain 'in golüyle takımını 3-0 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Liverpool puanını 66'ya yükselterek Leicester City ile puanları eşitledi ve 4. sıraya yükseldi. Burnley ise 39 puanda kaldı.