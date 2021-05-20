Liverpool Burnley'i yenerek 4. sıraya yükseldi

İngiltere Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda Burnley'e konuk oldu.



Turf Moor'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 3-0 kazanarak ilk 4'e adım attı ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda kritik bir galibiyet aldı.



Karşılaşmanın 43. dakikasında Roberto Firmino'nun golüyle öne geçen Liverool ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıya da etkili başlayan Liverpool 52. dakikada Phillips'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Oxlade-Chamberlain 'in golüyle takımını 3-0 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.



Bu sonucun ardından Liverpool puanını 66'ya yükselterek Leicester City ile puanları eşitledi ve 4. sıraya yükseldi. Burnley ise 39 puanda kaldı.



