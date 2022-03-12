Liverpool, Brighton engelini 2 golle aştı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Brighton'u Luis Diaz ve Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, Brighton engelini 2 golle aştı
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12 Mart 2022 17:24
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Brighton deplasmanına konuk oldu.

Ligin 28. haftasında oynanan mücadeleyi Liverpool, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Luis Diaz ve 61. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti.

Livepool'un Mısırlı yıldızı Salah, bu maçtaki golüyle ligde 5 sezonda 4. kez 20 gol barajını aştı.

Bu sonucun ardından Liverpool, 66 puana yükseldi ve 69 puanlı lider Manchester City'yi takibinin sürdürdü. Brighton ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Arsenal ile deplasmanda karşılaşacak. Brighton ise bu kez Tottenham'ı ağırlayacak.

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