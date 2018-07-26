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Geçtiğimiz sezonun devre arasından beri adı sıkça Beşiktaş'la anılan Liverpool'lu forvet Daniel Sturridge konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.İngiliz basını, siyah-beyazlı takımın daha önce menajeriyle görüştüğü 28 yaşındaki futbolcu için Liverpool ile resmi temaslara başladığını iddia etti.Liverpool Echo gazetesinin haberinde teknik direktör Jürgen Klopp'un, haftalık 120 bin sterlin kazanan Sturridge'i istemediği ve yönetime satılsın raporu verdiği, sonrasında da İngilizlerin Beşiktaş'ı görüşmeye çağırdığı kaydedildi.Sonrasında pazarlık masasına oturulduğunu belirten gazete, 1.88 boyundaki santrfor için teklifte bulunan tek kulübün Beşiktaş olduğunun altını çizerken, cazip bir rakam önerildiğini ileri sürdü. Haberde ayrıca Liverpool cephesinin, sözleşmesi gelecek sezon sonunda biteceği için Daniel Sturridge'i kiralayamayacağı ifade edildi.Beşiktaş'ın teklifinin büyük ihtimalle kabul edileceği ve tecrübeli futbolcunun yeni sezonda Süper Lig'de forma giymek için geri sayıma geçtiği bildirildi.