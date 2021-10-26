Liverpool Bellingham'ı gözüne kestirdi!

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un, Borussia Dortmund'da forma giyen Jude Bellingham ile ilgilendiği belirtildi.



İngiliz ekibinin menajeri Jürgen Klopp'un, 18 yaşındaki Bellingham'ın oyununu çok beğendiği ve transferine yeşil ışık yaktığı kaydedildi.



DORTMUND 120 MİLYON € İSTİYOR



Öte yandan Borussia Dortmund'un Bellingham için 120 milyon euro'luk bir bonservis belirlediği, Liverpool'un ise böyle bir ücreti ödemeye sıcak bakmadığı ifade edildi.



BU SEZON 3 GOL, 6 ASİST



Bu sezon Alman ekibiyle 14 maça çıkan İngiliz futbolcu, 3 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koydu.





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