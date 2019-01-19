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Liverpool, Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı

Premier Lig'in zirvesinde bulunan Liverpool, Alexander-Arnold'ın sözleşmesinin 2024'e kadar uzattı.

Kaynak: AA
Liverpool, Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı
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19 Ocak 2019 17:19
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, genç yeteneklerinden Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Alexander-Arnold ile uzun süreli sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Hafta içi İskoç solbek Andrew Robertson'ın da sözleşmesini yenileyen Liverpool, İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Trent Alexander-Arnold ile 2024 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı.

Liverpool'un altyapısında yetişen ve İngiltere Milli Takımı'nda 5 karşılaşmada görev alan Trent Alexander-Arnold, kulübüyle bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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