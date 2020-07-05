İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında şampiyon Liverpool evinde Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 71. dakikada Keita'nın asistinde Sadio Mane ve ve 89. dakikada Salah'ın asistinde 19 yaşındaki Curtis Jones'tan geldi. Genç oyuncu, 85. dakikada oyuna girdikten 4 dakika sonra gol sevinci yaşadı. 19 yaşındaki Curtis Jones, 4 Temmuz'da imzaladığı sözleşmenin ardından kariyerindeki ilk Premier Lig golünü attı.
Bu sonucun ardından zirvedeki Liverpool puanını 89 yaparken, 9 maçtır kazanamayan ve kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa ise 27 puanda kaldı.
Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool deplasmanda Brighton ile karşılaşacakken, Aston Villa ise evinde Manchester United'ı konuk edecek.
Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 71. dakikada Keita'nın asistinde Sadio Mane ve ve 89. dakikada Salah'ın asistinde 19 yaşındaki Curtis Jones'tan geldi. Genç oyuncu, 85. dakikada oyuna girdikten 4 dakika sonra gol sevinci yaşadı. 19 yaşındaki Curtis Jones, 4 Temmuz'da imzaladığı sözleşmenin ardından kariyerindeki ilk Premier Lig golünü attı.
Bu sonucun ardından zirvedeki Liverpool puanını 89 yaparken, 9 maçtır kazanamayan ve kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa ise 27 puanda kaldı.
Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool deplasmanda Brighton ile karşılaşacakken, Aston Villa ise evinde Manchester United'ı konuk edecek.