Liverpool'a Van Dijk'dan kötü haber!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre takımın yıldız isimlerinden Virgil van Dijk, Fabinho ve Curtis Jones'in yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Covid-19 testi pozitif çıkan bu 3 futbolcu, bugün oynanacak Newcastle maçında forma giyemeyecek.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre takımın yıldız isimlerinden Virgil van Dijk, Fabinho ve Curtis Jones'in yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Covid-19 testi pozitif çıkan bu 3 futbolcu, bugün oynanacak Newcastle maçında forma giyemeyecek.