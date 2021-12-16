Liverpool'a Van Dijk'dan kötü haber!

Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen yıldız savunma oyuncusu Virgil van Dijk'ın, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Liverpool'a Van Dijk'dan kötü haber!
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16 Aralık 2021 22:18
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre takımın yıldız isimlerinden Virgil van Dijk, Fabinho ve Curtis Jones'in yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Covid-19 testi pozitif çıkan bu 3 futbolcu, bugün oynanacak Newcastle maçında forma giyemeyecek.


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