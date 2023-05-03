Liverpool'a Sporting Lizbonlu yıldız

Premier Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren Liverpool, transfer çalışmalarına şimiden başladı.



İspanyol basınında yer alan habere göre; gelecek sezon için özellikle orta sahaya takviyelerde bulunmak isteyen Liverpool, Sporting Lizbon'un 22 yaşındaki orta sahası Manuel Ugarte için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.



Haberde, Uruguaylı oyuncunun Sporting Lizbon ile 2026'ya dek sözleşmesi bulunmasına karşın sözleşmede 60 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinin yer aldığı yazıldı.



Bu sezon Sporting formasıyla 44 resmi maça çıkan Ugarte, bu maçlarda herhangi bir skor katkısı yapamadı.





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