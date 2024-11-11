Liverpool'a küfür eden hakemin lisansı askıya alındı

Sosyal medyada Liverpool'a ve Jürgen Klopp'a küfür ettiği bir video yayılan İngiliz hakem David Coote'un hakemlik lisansı askıya alındı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool'a küfür eden hakemin lisansı askıya alındı
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11 Kasım 2024 20:36
Son güncelleme 11 Kasım 2024 21:25
İngiltere'de gündem olan hakem David Coote'un geleceği hakkında karar verildi.

İngiltere'de hakem görevlendirmelerini yapan PGMOL, sosyal medyada yayılan bir videoda Liverpool'a ve Jürgen Klopp'a küfür ettiği tespit edilen hakem David Coote'un hakemlik lisansının askıya alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; ilgili video sebebiyle hakkında soruşturma açılan Coote, soruşturma sona erene kadar hakemlik yapamayacak.

SON MAÇI YÖNETTİ

Öte yandan Coote, Liverpool'un Premier Lig'de oynadığı Aston Villa maçında düdük çalmıştı. Liverpool, karşılaşmayı 2-0 kazanmayı bilmişti.
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