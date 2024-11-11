Liverpool'a küfür eden hakemin lisansı askıya alındı

İngiltere'de gündem olan hakem David Coote'un geleceği hakkında karar verildi.



İngiltere'de hakem görevlendirmelerini yapan PGMOL , sosyal medyada yayılan bir videoda Liverpool'a ve Jürgen Klopp'a küfür ettiği tespit edilen hakem David Coote'un hakemlik lisansının askıya alındığını açıkladı.



Yapılan açıklamaya göre; ilgili video sebebiyle hakkında soruşturma açılan Coote, soruşturma sona erene kadar hakemlik yapamayacak.



SON MAÇI YÖNETTİ



Öte yandan Coote, Liverpool'un Premier Lig'de oynadığı Aston Villa maçında düdük çalmıştı. Liverpool, karşılaşmayı 2-0 kazanmayı bilmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU