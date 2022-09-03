İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Everton ile Liverpool karşı karşıya geldi. Merseyside derbisinde gülen olmadı ve taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.



EVERTON VAR'A TAKILDI



Goodisen Park Stadı'nda oynanan ve 39 bin 240 taraftarın izlediği maçta her iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Ev sahibi Everton'da Coady'nin 69. dakikada ağlara gönderdiği top, gol değeri kazanmadı. Ayrıca Liverpool'un maçta 3 topu direkten döndü.



İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU



Bu sonucun ardından Frank Lampard yönetimindeki Everton 6. maçından da galibiyetle ayrılamadı ve 4 puana ulaştı. Jürgen Klopp ve öğrencileri ise ligde 2 maç sonra takıldı ve 9 puana yükseldi. Liverpool, 6. maçında 4. kez puan kaybetti.



EVERTON VE LIVERPOOL'UN FİKSTÜRÜ



Everton gelecek hafta deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. Öte yandan Liverpool ise gelecek hafta evinde Wolves'ı konuk edecek.





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