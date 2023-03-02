Liverpool 70'ten sonra 3 puanı buldu

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta erteleme maçında Liverpool, sahasında Wolverhampton'ı konuk etti.



Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool, 70'ten sonra bulduğu gollerle 2-0 kazanarak üç puanı aldı.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken Liverpool 73'te Van Dijk ve 77'de Salah'la bulduğu peşpeşe gollerle skora gitmesini bildi.



Bu sonuçla Liverpool 39 puana yükselirken Wolves ise 24 puanda kaldı. Bir sonraki hafta ise Liverpool, Manchester United'ı konuk ederken Wolverhampton ise Tottenham'ı ağırlayacak.





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