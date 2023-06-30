Liverpool, 70 milyon euro'luk transfere hazırlanıyor

Liverpool, RB Leipzig forması giyen Dominik Szoboszlai'yi 70 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödeyip kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, 70 milyon euro'luk transfere hazırlanıyor
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30 Haziran 2023 21:46
Liverpool, yaz transfer döneminde önemli bir imza için geri sayıma geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi, RB Leipzig'ten Dominik Szoboszlai'yi 70 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödeyip transfer etmeye hazırlanıyor. 

Liverpool'un, 22 yaşındaki futbolcuyla da anlaşma sağladığı belirtildi. Macar oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçeceği vurgulandı.

Liverpool'un, Szoboszlai için resmi açıklamayı da kısa süre içerisinde duyuracağı ifade edildi.

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