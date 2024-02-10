Liverpool, 3 golle yara sardı!

Premier Lig'de geçtiğimiz hafta Arsenal'e kaybeden Liverpool, sahasında Burnley'i 3-1 mağlup ederek yara sardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Liverpool, 3 golle yara sardı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2024 19:57
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, sahasında Burnley ile karşı karşıya geldi. Anfield'daki maçı Liverpool, 3-1'lik skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Diogo Jota, 52. dakikada Luis Diaz ve 79. dakikada Darwin Nunez attı. Burnley'in tek golü 45. dakikada Dara O'Shea'dan geldi.

Liverpool, bu sonucun ardından 54 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliği aldı. Burnley, 13 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, Brentford deplasmanına gidecek. Burnley sahasında Arsenal'i ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery