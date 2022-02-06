FA CUP 4. Tur mücadelesinde Liverpool, Cardiff City ile karşı karşıya geldi.



Anfield Road'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 3-1'lik skorla kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Diogo Jota, 68. dakikada Takumi Minamino ve 76. dakikada Harvey Elliott kaydetti. Cardiff'in tek golü ise 80. dakikada Rubin Colwill'den geldi.



Bu sonucun ardından Liverpool, turu geçti ve bir sonraki turda Norwich City ile eşleşti.





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