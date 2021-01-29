Liverpool 2021'e yeni merhaba dedi

Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 3-1 yendi ve 5 maç aranın ardından galibiyet hasretini dindirdi.

Abone Ol
Liverpool 2021'e yeni merhaba dedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2021 00:56
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Liverpool 3-1 kazanarak uzun süren galibiyet hasretini sona erdirdi.

Dengelli başlayan mücadelede sessizliği bozan isim 45+4. dakikada Firmino olurken ilk yarıyı Liverpool 1-0 önde tamamladı.

İkindi yarıda Winks ve Lamela'yı oyuna alan Tottenham menajeri Mourinho'ya ikinci şok 47. dakikada Alexander-Arnold'dan geldi ve fark ikiye çıktı. 49. dakikada Tottenham'ın Hojbjerg ile cevabı gecikmedi ve skor 2-1 oldu. 65. dakikada Mane, Tottenham savunmasındaki hatayı affetmedi ve skoru 3-1 yapan isim oldu.

Liverpool 2021 yılının ilk gollerini bu maçta kaydederken 5 maçlık aranın ardından galibiyet hasretine son verdi.

Bu sonucun ardından Liverpool 37 puana yükseldi, Tottenham ise 33 puanda kaldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için