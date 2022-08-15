Liverpool 10 kişiyle 1 puan aldı

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, sahasında Crystal Palace'ı konuk etti.



Anfield'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken Liverpool, ikinci haftada da galibiyet elde edemedi.



Maçın 32. dakikasında Zaha'nın golüyle öne geçen konuk ekip Crystal Palace, ilk yarıyı da önde tamamladı. İkinci yarıda Liverpool gol ararken 57. dakikada Darwin Nunez, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonunda tepkisini kafa atarak gösterince kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 61. dakikada Luis Diaz eşitliği getirmesine rağmen kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Liverpool 1 puana razı oldu.



Bu sonuçla Liverpool puanını 2'ye çıkarırken Crystal Palace ise sezonun ilk puanını aldı.





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