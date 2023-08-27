Premier Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Newcastle United ile Liverpool karşı karşıya geldi. St. James Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Liverpool 2-1 kazandı.



Newcastle United'ın golünü 25. dakikada Athony Gordon atarken, Liverpool bu gole 81. dakika Darwin Nunez ile karşılık verdi.



Karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında tekrar sahneye çıkan Darwin Nunez takımını öne geçirerek galibiyete taşıdı.



Liverpool'da Virgil Van Dijk 28. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hollandalı stoper Premier Lig'de oynadığı 177. karşılaşmada ilk kez kırmızı görmüş oldu.



Bu sonuçla birlikte Newcastle United 3 puanda kalırken, konuk ekip Liverpool puanını 7'ye yükseltti.







