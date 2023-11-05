Liverpool 1 puanı son dakikada aldı

İngiltere Premier Lig karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Luton Town'la berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool 1 puanı son dakikada aldı
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05 Kasım 2023 21:29
Son güncelleme 05 Kasım 2023 22:09
İngiltere Premier Lig 11. hafta karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Luton Town ile 1-1 berabere kaldı.

Liverpool'a beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Luiz Diaz kaydetti, Luton Town'un golünü 80. dakikada Tahith Chong kaydetti.

Liverpool bu beraberlikle 24 puana yükselirken, Luton Town'da puanını 6'ya yükseltti.

Liverpool bir sonraki karşılaşmasında sahasında Brentford'u ağırlarken, Luton Town ise deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.

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