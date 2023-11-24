Dallas Mavericks çaylağı Dereck Lively II, 2.25m yerine 1.35m boyunda olmayı tercih edeceğini açıkladı.



Dallas'taki ilk sezonunda oynayan Lively II, The Tidal League'e yaptığı açıklamada aslen 1.35 boyunda olmayı daha pratik bulduğunu söyledi:



"1.30 olmayı tercih ederdim. 2.10'lu boylarda olmak acı verici. Çok sinir bozucu ve hiç pratik değil. Hiçbir yerde saklanamıyorum, farkettirmeden hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir kıyafet bana uymuyor, arabaya veya uçakta normal bir koltuğa sığamıyorum ve eğer dikkatli olmazsam kafamı hep kapıların tepesine çarpıyorum.



Duş başlıkları göğüs hizama geliyor ve saçlarımı yıkamak için eğilmek zorunda kalıyorum. Çok sinir bozucu. 2,18 olmanın avantajları da var ama artıları kadar eksileri de var."



Mavericks tarafından 12. sırada draft edilmiş olan Lively II, çaylak sezonunun ilk ayında 8.1 sayı, 7.6 ribaund ve 1.1 blok ortalamalarına sahip.





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