Livakovic kalmak istiyor

Adı son zamanlarda Celtic ve Ipswich ile anılan Dominik Livakovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Livakovic kalmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2024 10:20
EURO 2024'te Hırvatistan ile turnuvaya erken veda eden Dominik Livakovic'in basın danışmanı Stipo Dubrovac, Hırvat basınına önemli bir açıklama yaptı.

"KALMAK İSTİYOR"

Dominik Livakovic'in, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve ayrılmaya sıcak bakmadığını belirten Dubrovac şu ifadeleri kullandı:

"Livakovic, Fenerbahçe'yi seviyor ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Livakovic, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. Tek konuştuğumuz konu Fenerbahçe'deki geleceği."

40 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 40 resmi maça çıkan Dominik Livakovic bu karşılaşmalarda 40 gol yerken tam 17 maçta kalesini gole kapattı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery