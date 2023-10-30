Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, France Football dergisinin sezonun en iyi kalecisine verdiği Lev Yashin ödülüne aday gösterilmenin heyecanını yaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri
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30 Ekim 2023 13:52
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, France Football dergisinin sezonun en iyilerini belirlediği Ballon d'Or ödül töreninde yer alacak.

ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ

Özellikle Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda gösterdiği performans büyük beğeni kazanan Livakovic, sezonun en iyi kalecisine verilen Lev Yashin ödülüne aday gösterilmişti.

İŞTE ADAYLAR

Livakovic'in aday olduğu ödülün diğer adalayları ise Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Mike Maignan, Ter Stegen, Ederson, Emiliano Martinez, Andre Onana, Aaron Ramsdale ve Brice Samba oldu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 5 gol yerken 5 maçta kalesini gole kapattı.



 
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