Livakovic için Galatasaray gerçeği

Galatasaray'ın gündemine gelen Dominik Livakovic için Hırvat basınından yeni bir iddia geldi.



Hırvat basını, Livakovic'in Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmediğini ve kariyerine İspanya Ligi'nde devam etmeyi planladığını duyurdu.



İspanya Ligi'nden Villarrel ve Real Sociedad'ın 28 yaşındaki kaleci ile ilgilendiği ve Livakovic'in bu iki takımdan birini seçeceği belirtildi.



Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Livakovic'in Dinamo Zagreb ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ