Livakovic için Fenerbahçe yorumu

Konyaspor'dan Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'e transfer olan Ibrahim Sehic, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.
Sehic, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan kaleci Dominik Livakovic ve Edin Dzeko için gelen sorulara da yanıt verdi.
SORU: Fenerbahçe, kalecisi Altay Bayındır için birçok transfer teklifi aldı. Sarı-lacivertli ekip, diğer yandan da Hırvat kaleci Livakovic'i kadrosuna katmak için çaba harcıyor. Hem Altay'ın Avrupa'ya transfer ihtimali hem de Livakovic'in performansı hakkında ne düşünüyorsunuz?
"HATA YAPMA OLASILIĞINIZ ÇOK DÜŞÜKTÜR"
"Altay Bayındır'ın Avrupa'nın herhangi bir liginde oynamasının ona iyi geleceğini düşünüyorum. Altay, farklı bir ülkede, farklı bir antrenörle ve farklı bir ligde kendini geliştirebilir. Altay için çok iyi bir tecrübe olur. Altay, birkaç yıl içerisinde kesinlikle çok daha iyi bir kaleci olabilir. Livakovic, çok tecrübeli ve iyi bir kaleci. Hırvatistan'la müthiş bir Dünya Kupası oynadı. Dinamo Zagreb'te de uzun yıllardır takım kaptanı ayrıca. Böyle bir kaleciyi transfer ettiğinizde hata yapma olasılığınız çok düşüktür."
"BİR ŞEY SÖYLEMEYE GEREK YOK"
SORU: Fenerbahçe'nin yeni transferi, aynı zamanda milli takımdan arkadaşın olan Dzeko'nun potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz?
"Dzeko'yla çocukluğumuzdan beri tanışıyoruz. Beraber büyüdük. Bosna'da aynı takımda oynamıştık. Dzeko, tabii ki büyük bir oyuncu. Onun hakkında bir şey söylemeye gerek yok. 3 ay önce Inter'le Şampiyonlar Ligi'nde final oynaması dahi onun kalitesini yansıtıyor. Kişiliği ve takım arkadaşlarına yardımcı olması onun en önemli özelliğidir. İnanılmaz bir santrfor. Dzeko, takım oyuncusudur. Fenerbahçe, Dzeko'ya sahip olduğu için kendini çok şanslı hissetmeli."
Sehic, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan kaleci Dominik Livakovic ve Edin Dzeko için gelen sorulara da yanıt verdi.
SORU: Fenerbahçe, kalecisi Altay Bayındır için birçok transfer teklifi aldı. Sarı-lacivertli ekip, diğer yandan da Hırvat kaleci Livakovic'i kadrosuna katmak için çaba harcıyor. Hem Altay'ın Avrupa'ya transfer ihtimali hem de Livakovic'in performansı hakkında ne düşünüyorsunuz?
"HATA YAPMA OLASILIĞINIZ ÇOK DÜŞÜKTÜR"
"Altay Bayındır'ın Avrupa'nın herhangi bir liginde oynamasının ona iyi geleceğini düşünüyorum. Altay, farklı bir ülkede, farklı bir antrenörle ve farklı bir ligde kendini geliştirebilir. Altay için çok iyi bir tecrübe olur. Altay, birkaç yıl içerisinde kesinlikle çok daha iyi bir kaleci olabilir. Livakovic, çok tecrübeli ve iyi bir kaleci. Hırvatistan'la müthiş bir Dünya Kupası oynadı. Dinamo Zagreb'te de uzun yıllardır takım kaptanı ayrıca. Böyle bir kaleciyi transfer ettiğinizde hata yapma olasılığınız çok düşüktür."
"BİR ŞEY SÖYLEMEYE GEREK YOK"
SORU: Fenerbahçe'nin yeni transferi, aynı zamanda milli takımdan arkadaşın olan Dzeko'nun potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz?
"Dzeko'yla çocukluğumuzdan beri tanışıyoruz. Beraber büyüdük. Bosna'da aynı takımda oynamıştık. Dzeko, tabii ki büyük bir oyuncu. Onun hakkında bir şey söylemeye gerek yok. 3 ay önce Inter'le Şampiyonlar Ligi'nde final oynaması dahi onun kalitesini yansıtıyor. Kişiliği ve takım arkadaşlarına yardımcı olması onun en önemli özelliğidir. İnanılmaz bir santrfor. Dzeko, takım oyuncusudur. Fenerbahçe, Dzeko'ya sahip olduğu için kendini çok şanslı hissetmeli."