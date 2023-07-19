Livakovic geliyor, Altay gidiyor!

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb ile her konuda anlaştı. Yedek kalmak istemeyen Altay Bayındır ise Ajax'la el sıkıştı.

Haber; Sabah
Abone Ol
Livakovic geliyor, Altay gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2023 13:28
Önümüzdeki sezon kaleyi yabancı bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe, transferi için haftalardır uğraş verdiği Dominik Livakovic'i açıklamaya hazırlanıyor.

LIVAKOVİC GELİYOR, ALTAY GİDİYOR

Oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb ile 9 milyon Euro'ya el sıkışan yönetim, tecrübeli eldiveni de ikna etti. 28 yaşındaki Livakovic'in gelişiyle kulübe yolu gözüken Altay Bayındır ise sözleşmesi uzatılmasına rağmen, ayrılık kararı aldı.

BONSERVİSİNİN 3'TE 2'Sİ ALTAY'DAN

Kontratında "6 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan 25 yaşındaki file bekçisi, Ajax'la anlaşma sağladı. Altay'ı 2 yıldır takibe alan Hollanda takımı, hafta sonuna kadar F.Bahçe'nin hesabına 6 milyon Euro'yu yatırarak, bu transfere son noktayı koyacak. Sarı lacivertliler böylece Livakovic'in 9 milyon euroluk bonservisinin üçte ikilik bölümünü Altay'dan gelecek parayla karşılamış olacak.

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery