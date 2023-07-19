Önümüzdeki sezon kaleyi yabancı bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe, transferi için haftalardır uğraş verdiği Dominik Livakovic'i açıklamaya hazırlanıyor.
LIVAKOVİC GELİYOR, ALTAY GİDİYOR
Oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb ile 9 milyon Euro'ya el sıkışan yönetim, tecrübeli eldiveni de ikna etti. 28 yaşındaki Livakovic'in gelişiyle kulübe yolu gözüken Altay Bayındır ise sözleşmesi uzatılmasına rağmen, ayrılık kararı aldı.
BONSERVİSİNİN 3'TE 2'Sİ ALTAY'DAN
Kontratında "6 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan 25 yaşındaki file bekçisi, Ajax'la anlaşma sağladı. Altay'ı 2 yıldır takibe alan Hollanda takımı, hafta sonuna kadar F.Bahçe'nin hesabına 6 milyon Euro'yu yatırarak, bu transfere son noktayı koyacak. Sarı lacivertliler böylece Livakovic'in 9 milyon euroluk bonservisinin üçte ikilik bölümünü Altay'dan gelecek parayla karşılamış olacak.
DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.
LIVAKOVİC GELİYOR, ALTAY GİDİYOR
Oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb ile 9 milyon Euro'ya el sıkışan yönetim, tecrübeli eldiveni de ikna etti. 28 yaşındaki Livakovic'in gelişiyle kulübe yolu gözüken Altay Bayındır ise sözleşmesi uzatılmasına rağmen, ayrılık kararı aldı.
BONSERVİSİNİN 3'TE 2'Sİ ALTAY'DAN
Kontratında "6 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan 25 yaşındaki file bekçisi, Ajax'la anlaşma sağladı. Altay'ı 2 yıldır takibe alan Hollanda takımı, hafta sonuna kadar F.Bahçe'nin hesabına 6 milyon Euro'yu yatırarak, bu transfere son noktayı koyacak. Sarı lacivertliler böylece Livakovic'in 9 milyon euroluk bonservisinin üçte ikilik bölümünü Altay'dan gelecek parayla karşılamış olacak.
DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.