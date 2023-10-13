Livakovic farkı önledi

Fenerbahçe'nin ve Hırvatistan'ın file bekçisi Dominik Livakovic yaptığı kurtarışlarla farklı mağlubiyeti önledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Livakovic farkı önledi
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13 Ekim 2023 01:25
Hırvatistan Milli Takımı kalecisi Dominik Livakovic, yaptığı önemli kurtarışlarla, ay-yıldızlı ekibe gol şansı vermedi.

Livakovic, ilk 13 dakikada milli takımın Kerem ve Barış Alper ile yakaladığı fırsatlarda yaptığı kurtarışlarla maçın başında kalesini gole kapattı.

Barış Alper Yılmaz, 30. dakikada attığı golle Livakovic'i mağlup etti.

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