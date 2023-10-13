Livakovic farkı önledi

Hırvatistan Milli Takımı kalecisi Dominik Livakovic, yaptığı önemli kurtarışlarla, ay-yıldızlı ekibe gol şansı vermedi.
Livakovic, ilk 13 dakikada milli takımın Kerem ve Barış Alper ile yakaladığı fırsatlarda yaptığı kurtarışlarla maçın başında kalesini gole kapattı.
Barış Alper Yılmaz, 30. dakikada attığı golle Livakovic'i mağlup etti.
Livakovic, ilk 13 dakikada milli takımın Kerem ve Barış Alper ile yakaladığı fırsatlarda yaptığı kurtarışlarla maçın başında kalesini gole kapattı.
Barış Alper Yılmaz, 30. dakikada attığı golle Livakovic'i mağlup etti.